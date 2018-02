Hace 240 años nació José de San Martín

José Francisco de San Martín, mejor conocido como José de San Martín, nació en Yapeyú, Argentina, junto al río Uruguay, el 25 de febrero de 1778. Fue un político y militar, reconocido como el Libertador de Argentina, Chile y Perú, por desempeñar un papel crucial en la independencia de estas naciones del Imperio Español.

Sus padre era Juan de San Martín, entonces gobernador del departamento y su madre Gregoria Matorras, sobrina de un conquistador del Chaco.

En 1784 se trasladaría desde joven a España junto a su familia, donde estudió en el Seminario de Nobles de Madrid y posteriormente, en 1789, comenzaría su educación militar en el regimiento de Murcia. Antes de recibir el grado de teniente coronel, San Martín habría intervenido heroicamente en la guerra del Rosellón, la de las Naranjas y la de la Independencia.

Con esa experiencia a sus espaldas, y partidario de las logias masónicas (simpatizantes de los movimientos independentistas) llegó a Buenos Aires en 1812, momento en el que se le nombró encargado de la formación del regimiento de granaderos y posteriormente responsable de la jefatura del ejército del Norte.

En 1814 mandaría una carta al Presidente del Consejo de Estado para solicitar su apoyo en una campaña que tenía intención de iniciar. Su misión era salir de Mendoza y pasar a Chile y así terminar con los “godos”.

En abril de 1814 Fernando VII quiso recuperar el poder en las antiguas colonias, por este motivo envió tropas a Chile para poder sofocar la revolución. Allí, los patriotas chilenos fueron vencidos en la batalla de Rancagua, huyendo muchos de ellos sin más remedio a Mendoza.

Aunque la guerra contra los realistas ya se había originado en muchos puntos, lo cierto es que no se había declarado la independencia de Argentina, algo que San Martín solucionó en 1816 reclamándola, así el Congreso de Tucumán declararía la Independencia del país.

A partir de ese momento San Martín se obsesionaría con la idea de organizar un ejército capaz de invadir Chile a través de los Andes. Esto supuso la mayor hazaña militar de esta parte del mundo hasta el momento conocida. Así en 1817 derrotaría finalmente al ejército realista y se establecería la independencia en Chile.

Tras la independencia de Chile vino la independencia de Perú en 1821, y tras esto se reunió con Bolívar para tratar conjuntamente el futuro de Sudamérica. No obstante, ante las diferencias ideológicas, decidió retirarse de este proyecto y de la vida pública. Viajaría a Europa en 1824 y cuando en 1829 decidió volver a Buenos Aires pero no llegó a desembarcar. Conociendo como estaba la situación de las luchas internas en su continente decidió volver a Francia y afincarse allí.

Encuentro entre Libertadores

El 26 y 27 de julio de 1822, en la ciudad de Guayaquil, se entrevistaron San Martín y Simón Bolívar, los dos Libertadores, el del Norte y el del Sur. Conferenciaron a solas, sin la presencia de testigos.

Para San Martín, lo tratado en la conferencia era un secreto que se debía guardar para no poner en peligro las operaciones militares contra los realistas, que todavía no estaban definidas, y por varios años no reveló lo conversado.

Bolívar, en cambio, produjo a los pocos días de la entrevista varios informes redactados por su secretario, en el que da su versión acerca de lo tratado con San Martín en Guayaquil.

En ese encuentro incluso se trató de unir ambos ejércitos y de este modo terminar en forma rápida la guerra, algo que nunca se produjo en lo práctico.

Es importante tener en cuenta el contexto internacional en la época en que se produjo el encuentro de los Libertadores. En Europa estaba vigente una alianza de los reinos más poderosos del momento, llamada La Santa Alianza. Se había formado luego de la derrota de Napoleón y estaba compuesta por Austria, Inglaterra, Rusia y Francia.

La alianza tenía como fin garantizar el mantenimiento del orden absolutista y reprimir cualquier intento de alterar la situación política de la Europa de la restauración, con la posibilidad de poder intervenir militarmente en cualquier país en los que se produjeran movimientos liberales, republicanos y revolucionarios. Los resultados fueron a favor de Simón Bolívar, quien quedó al mando de los ejércitos libertadores.

Prensa Digital Mippci con información de Agencias