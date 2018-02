Hoy se cumplen 216 años del nacimiento del brillante Víctor Hugo

Con mucho ahínco hoy recordamos a Víctor Hugo, poeta y escritor francés, nacido un 26 de febrero de 1802. Aunque sea uno de los cánones de la poesía francesa, fuera de su país natal es mucho más conocido por su obra “Los miserables” y por “El jorobado de Notre-Dame” que lo consolidó como uno de los más brillantes de la literatura occidental decimonónica.

Después de varios intentos, ingresó finalmnete en la Academia Francesa, hecho que solidificó su posición literaria. Después de ello, le fue otorgado un título nobiliario e ingresó a la Alta Cámara de los Pares de Francia. Tuvo una arraigada influencia en autores como Albert Camus, Charles Dickens y Fiodor Doestoievksi.

Poeta y escritor

A 216 años de su nacimiento, las enseñanzas que nos dejó en vida Víctor Hugo todavía siguen muy vigentes y en homenaje, queremos recordar algunas de las frases que hacen de este brillante escritor una figura eterna en la literatura mundial:

1. La melancolía es la felicidad de estar triste.

2. La música expresa aquello que no puede decirse con palabras pero no puede permanecer en silencio.

3. El sufrir merece respeto, el someterse es despreciable.

4. Cambia de opinión, mantén tus principios; cambia tus hojas, mantén intactas tus raíces.

5. Atreveos: el progreso solamente se logra así.

6. La suprema felicidad de la vida es saber que eres amado por ti mismo o, más exactamente, a pesar de ti mismo.

7. El cuerpo humano no es más que apariencia, y esconde nuestra realidad. La realidad es el alma.

Celebramos el aniversario de su nacimiento, repasando 10 de sus obras más importantes:

Los miserables (1862)

Nuestra señora de París (1831)

El hombre que ríe (1869)

Noventa y tres (1874)

Cromwell (1827)

Hernani (1830)

Historia de un crimen (1877)

Odas y poesías diversas (1826)

Las hojas de otoño (1832)

La leyenda de los siglos (1859)

Finalmente fue conocido por iniciativas sociales como el conato de abolir la pena de muerte. Además, Víctor Hugo era un comprometido pintor y dibujante, con más de 400 bocetos y dibujos conocidos.

