Presidente Maduro solicitó la conformación de un Frente amplio de la patria

(26.02.2018) Teatro Cantaclaro, Caracas Venezuela.- El presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, solicitó al Partido Comunista de Venezuela (PCV) conformar un grupo de trabajo especial, a lo que denominó como “Fepatria”, Frente Amplio de la Patria, para estudiar métodos de acciones revolucionarias en materia económica, financiara, social, cultural y política luego del triunfo del 22-A.

“Solicito la conformación de un equipo especial y juntos a otros hermanos del Gran Polo Patriótico (GPP) y designó a Aristóbulo Istúriz -estar al frente de la mesa de trabajo- para visualizar el Plan de la Patria 2019-2025 y ver cuáles son las medidas de aceleración revolucionaria que hay que tomar en el campo económico, financiero, social, cultural y político en los primero 100 días una vez se obtenga el gran triunfo de las elecciones del 22 de abril”, expresó.

Iniciativa que permitirá arrancar un plan de ofensiva revolucionaria con el pueblo y para el pueblo, donde también llamó a la soberanía popular y en la diversidad del GPP, constituir un frente amplio, que pueda unir a todo aquel en la lucha Revolucionaria y socialista.

Desde la sede del PCV en San Martín, espacio en el que sostuvo encuentro con militantes del partido y quienes brindaron su absoluto respaldo a la candidatura de los comicios presidenciales 2018, el mandatario nacional aseguró que “Buena parte de la ruta a transitar en los años que están por venir, recoge los acuerdos y desacuerdos, la crítica y autocritica, pero sobre todo las propuestas de cómo vamos a avanzar en los meses que están por venir para profundizar la construcción del socialismo bolivariano en medio de la confrontación con el imperialismo norteamericano y la oligarquía rapaz”.

Asimismo, destacó que la actual situación del país obedece al sistema impuesto y moribundo del capitalismo salvaje, que ha hecho daños profundos al pueblo en los ámbitos socio-económicos.

“Lo que está en crisis en Venezuela no es modelo socialista en construcción, lo que está en crisis en Venezuela es el capitalismo que se niega a morir y lo que esta es haciendo daño en su despedida al pueblo, en su economía, en su vida social, lo que está en crisis es la putrefacción del capitalismo, el bachaqueo del saqueo que hacen contra nuestro pueblo”, aseveró.

PCV, patrimonio histórico de las fuerzas Revolucionarias

Las banderas del gallo rojo son el símbolo insigne de las fuerzas Revolucionarias en Venezuela.

“El PCV es un patrimonio histórico de las fuerzas revolucionarias, partido fundador de la democracia en el siglo XX. Es el partido fundador y defensor de la democracia en Venezuela, es el partido de los héroes, mártires, de las ideas republicanas, socialistas, igualitarias del siglo XX”, pronunció el presidente Nicolás Maduro.

Asimismo, agradeció el respaldo brindado por el PCV, quienes que con su lealtad, compromiso y humildad siguen al frente de la batalla que libra Venezuela en contra de intromisiones e injerencismo imperial.

“Tengo que decir que a pesar de nuestros errores, a veces, de incomunicación, tengo 5 años ya llevando las banderas de la resistencia antiimperialista, de la lucha popular (…) -y a pesar de nuestros errores- (…) siempre he contado con el respaldo moral, político y el acompañamiento del PCV, con su palabra de alerta, su palabra de verdad, con su humildad, su lucha, sus banderas del gallo rojo (…) no ha habido un momento de peligro en que las banderas del gallo rojo no hayan estado en las calles en manos de la juventud, en manos de los obreros, en manos de los hombres y mujeres que luchan desde el PCV con su honestidad y compromiso ¡Gracias PCV!”.

