10+: Mujeres protagonistas de la Patria

Hoy en el Día Internacional de la Mujer, celebramos con mucho orgullo a las mujeres forjadoras de la Patria, la parte fundamental de la familia, a las personas que llenan de afecto y protección cada rincón de nuestro país.

Aquí te dejamos un resumen de las 10 frases más emblemáticas que el Presidente Nicolás Maduro le ha regalado a las mujeres.

“Todas las mujeres de Venezuela deben ser el motor principal que dinamice la transformación de los sistemas capitalistas del mundo. Deben ser el motor para lograr una nueva sociedad de paz, la sociedad del amor. Si la mujer se convierte en fuerza revolucionaria, podremos lograrlo”.

“Soy y seré el Presidente de las mujeres. Me declaro feminista. No me tiembla la mano y mis ministras y ministros lo saben. No permitiré que ni una sola mujer deje de acceder a sus derechos de hoy y del mañana”.

“¡Son ustedes, mujeres, las protagonistas de las transformaciones de la Patria! La Revolución también es feminista”.

“Solo la Revolución Bolivariana tiene una concepción amorosamente humanista, para elevar a la mujer al nivel que la ha elevado y la seguirá elevando”.