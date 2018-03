Conoce a Hugo Chávez el hombre que se hizo millones

Hugo Rafael Chávez Frías nació el 28 de julio de 1954, en los llanos venezolanos específicamente en Sabaneta de Barinas. Era hijo de Don Hugo de los Reyes Chávez y la señora Elena Frías, fue el segundo de seis hermanos.

Su abuela Rosa Inés Chávez cuido de los hermanos mayores, mientras sus padres trabajaban duro para brindarles una mejor calidad de vida. Rosa Inés fue quien les enseñó a leer y a escribir.

La familia del Comandante Chávez era de bajos recursos, por ello cuando pequeño ayudaba a su abuela a vender dulces de lechosa (fruta bomba), conocidos como “arañas”. Lo conocían como el “arañero” de Sabaneta.

Hugo Chávez comenzó a estudiar la primaria en 1960 en el grupo escolar Julián Pino, pero en su primer día de escuela, al “arañero” de Sabaneta no le permitieron entrar a clases porque no tenía zapatos: “Llevaba unas alpargatitas viejas, las únicas que tenía. La abuela lloraba porque no le alcanzaban el dinero para comprarle zapatos”, contó la tía de Chávez, Joaquina Frías.

Luego estudio la secundaria en el Liceo Daniel Florencio O’Leary, del Estado de Barinas. Es para el 8 de agosto de 1971 cuando el Comandante comienza su formación militar en la Academia Militar de Venezuela, donde desarrolló su pasión por la historia de su país. En 1974 viajó a Perú para participar en las conmemoraciones por el 180 aniversario de la Batalla de Ayacucho.

En julio de 1975 se graduó con el grado de subteniente de Artillería, especializado en Ciencias y Artes Militares, en la rama de Ingeniería, mención terrestre. Se destacó por obtener las más altas calificaciones en los diversos cursos que realizó en el seno de las Fuerzas Armadas.

Líder de EBR MBR 200

Para el año 1982, Chávez tenia fijado su compromiso con la Patria; justo en la conmemoración de los 200 años del natalicio del Libertador Simón Bolívar, Hugo Rafael junto a 3 oficiales y varios soldados realizaron el juramento Bolivariano bajo la sombra del Samán de Güere, para defender al pueblo venezolano y así reivindicar sus derechos.

Para ese mismo año Chávez comprometido con las luchas del pueblo funda el EBR-200 (Ejercito Bolivariano Revolucionario 200).

7 años pasaron, específicamente en el año 1989, el EBR-200 evolucionó y nació el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200).

En 1991 al encomendársele la Comandancia de la Brigada de Paracaidistas “Coronel Antonio Nicolás Briceño”, con base en Maracay, escribió en secreto el Proyecto de gobierno de transición y el Anteproyecto Nacional “Simón Bolívar”, programa que definiría su liderazgo entre los oficiales bolivarianos.

A fines de ese año, los conjurados fijan fecha a la sublevación.

La gesta Revolucionaria

Hugo Chávez Frías fue comandante de la operación militar “Ezequiel Zamora”, rebelión militar del 4 de febrero de 1992. Los hechos trascurrieron desde la 11:00 am del 4 de febrero, los comandos se encontraban operando simultáneamente en Maracaibo, Caracas, Valencia y Maracay.

Pese a ser acogido favorablemente el golpe de Estado por parte de la población, la intentona fracasó y Chávez comprometido con sus ideales y con el pueblo, hizo un llamado a través de los medios de comunicación, a los militares que formaron parte de la rebelión exhortándolos a deponer las armas:

“Lamentablemente, ‘Por ahora’, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”. Estas palabras inmortalizaron al Comandante.

Fue detenido, juzgado y condenado a dos años de prisión en la cárcel de Yare (1992-1994). Ese mismo año otro grupo de militares descontentos protagonizó otro intento de golpe, que también fracasó; entre sus reivindicaciones se hallaba la puesta en libertad de Chávez.

La situación social de Venezuela en los años 90’ era decadente. En mayo de 1993, el Parlamento destituyó al presidente Carlos Andrés Pérez, acusado de malversación de fondos públicos. Cumpliendo su promesa electoral, en 1994 el nuevo presidente, Rafael Caldera, acordó la cancelación del proceso abierto contra Chávez.

Su libertad

Chávez fue liberado el 27 de marzo de 1994, tras el sobreseimiento de su causa. El 14 de diciembre de 1994, el Comandante en Jefe Fidel Castro lo recibió en la capital cubana con honores de Jefe de Estado. Durante la visita, el líder venezolano ofreció una conferencia magistral en el Aula Magna de la Universidad de La Habana.

Entre 1995 y 1997 recorrió Venezuela, explicando su proyecto político, que se basó, principalmente, en la necesidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente que permitiera la “refundación de la República”.

Chávez Presidente.

El 19 de abril de 1997 inscribe su Movimiento V República (MVR) en el registro electoral. A mediados de 1998, Hugo Chávez ya era el primero en todas las encuestas y el 6 de diciembre de ese año es electo Presidente de Venezuela con el 56,5% de los votos.

Asumió la Presidencia el 2 de febrero, y dos meses después convocó el Referéndum constituyente que fue aprobado por más del 81% de la votación. El 23 de mayo inició su programa televisivo “Aló Presidente”.

El 15 de diciembre de 199 9, el gobierno del presidente Chávez impulsó un segundo Referéndum Constitucional que fue aprobado con más del 71% de la votación popular, que resultó la creación de la nueva Constitución Bolivariana de Venezuela de 1999.

El 30 de julio de 2000, ya con una nueva Constitución, se realizaron las elecciones generales para relegitimar todos los poderes. En agosto visita varios países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) con el fin de darle un papel más activo a la organización, en ese momento presidida por Venezuela.

La Asamblea Nacional aprobó un Decreto Habilitante que le da poderes especiales al Presidente para aprobar un conjunto de leyes, incluyendo la Ley de Tierras, que impulsaba una Reforma agraria, una nueva Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca.

Si bien son aprobadas unas 49 leyes, la oposición dirigida principalmente por la patronal más importante del país Fedecámaras y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), boicotean las leyes.

En el año 2004 el Comandante Hugo Chávez se somete a un Referendo Revocatorio en el cual, consiguió 59% de los votos que le permitió continuar al mando de la Revolución Bolivariana.

Para el 3 de diciembre de 2006, en un clima de total normalidad y con una participación del 70% del electorado; los venezolanos volvieron a dar su apoyo irrestricto al Comandante Chávez, quien fue elegido por tercera vez Presidente de la República para el período 2007-2013 al obtener el 63% de los votos.

El 07 de octubre de 2012, el líder de la Revolución Bolivariana fue reafirmado por cuarta vez como Presidente de la República tras derrotar a Henrique Capriles con el 54,4% de los votos frente al 44%. En esta elección hubo 81% de participación de los electores una de las más altas de la historia electoral venezolana.

La mala jugada del destino

El 9 de mayo de 2011, el Presidente suspendió una gira por Brasil, Ecuador y Cuba debido a una inflamación en la rodilla que le obligó a mantener reposo absoluto. Viajó a La Habana en junio de 2011, donde requirió de una intervención quirúrgica de urgencia.

El 21 de febrero del 2012, anunció que, debía hacerse unos exámenes en La Habana, porque sería nuevamente intervenido, luego de haberse detectado una lesión en la misma zona donde le fue detectado el tumor cancerígeno que le había afectado el año anterior.

El 11 de diciembre de 2012 fue operado en La Habana y comenzó para él un delicado proceso postoperatorio. El 18 de febrero de 2013, el Presidente regresó a Caracas.

Se hizo millones

Su incansable lucha por la reivindicación de los pueblos de Latinoamérica, lo hizo un hombre querido mundialmente, su carisma, su alto conocimiento, su alto grado de conciencia social, lo catapultó como un líder internacional; es el hombre más amado por los pueblos del mundo.

El amor por la Patria Bolivariana, lo llevó a luchar y a enfrentarse a una nueva campaña electoral; pese a su enfermedad, Hugo Chávez, demostró su firme compromiso con el pueblo venezolano, no se quebrantó, luchó por su vida, luchó por su pueblo. Se entregó en cuerpo y alma para fundar la Patria Nueva, para darle una mejor calidad de vida al pueblo venezolano.

El 5 de marzo de 2013, tras una brisa revolucionada y un cielo gris, venezolanos, latinoamericanos, conocieron su partida, una lluvia arropó al pueblo venezolano que lo despidió con el mismo amor que lo acompañó durante esos 21 años de gesta Revolucionaria, Bolivariana y Socialista.

El pueblo sigue acompañado su legado, porque Chávez ya no es un hombre, se hizo millones.

Prensa Digital MippCI/Agencias