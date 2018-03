Jorge Rodríguez: Se efectuará una nueva apertura del Registro Electoral

Durante la firma del Acuerdo de Garantías Electorales, el jefe de Campaña del Comando del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jorge Rodríguez, informó desde el Consejo Nacional Electoral (CNE), que se efectuará una nueva apertura del Registro Electoral.

“Se hará una nueva apertura del registro electoral, en el interior y en el exterior”, apuntó Rodríguez.

En ese sentido señaló, que se formará una comisión de alto nivel que resguarde a los electores que deseen ejercer su derecho al voto dentro o fuera del país.

“No hay otra alternativa, la única opción es el voto. Que los venezolanos decidan a través de las elecciones”, resaltó.

En declaraciones a medios nacionales, llamó a las diferentes instituciones internacionales a un acompañamiento electoral pleno de los venideros comicios.

“Que vengan quienes de buena fe y quieran acompañar este acto democrático”, precisó Jorge Rodríguez.

Destacó, que el acuerdo de garantías electorales suscrito este jueves es “un acto de ratificación de las grandes mayorías de los venezolanos”.

En nombre de los factores políticos que apoyan a Nicolás Maduro a la presidencia de la República, Rodríguez firmó el documento que fue tratado anteriormente en República Diminicana y que establece la realización de los comicios presidenciales y de los órganos del Poder Legislativo Estadal y Municipal.

También señaló, que en este Acuerdo de Garantías Electorales solo solicitan dos cosas: Que se respete la soberanía y que se reconozcan los resultados electorales.

“Se comisionará una comisión de acto permanente para los por venir de los comicios electorales. Este es un acuerdo de garantías amplias para todos aquellos que amamos la democracia(…) la única voz a la que debemos atender es la voz del pueblo y del voto”.

Asimismo, repudió las acciones de los partidos políticos opositores, que decidieron no participar en los comicios presidenciales, por acatar el llamado de fuerzas exteriores.

Diálogo

Afirmó que con “cierta parte de la oposición” han mantenido un constante diálogo, con el objetivo de hacer prevalecer la paz y la democracia en Venezuela.

Por otra parte el jefe del Compaña por el PSUV mencionó, que “no es culpa de Venezuela ellos (oposición), no trabajen en la Asamblea Nacional, ¿Cuándo fue la última sesión de este ente?”, se preguntó.

En ese sentido además acotó, que los dirigentes de la derecha, deberían “sentirse avergonzados” por la muerte de cientos de venezolanos, ocurridas durante los hechos de violencia ocasionados en el país en el 2017.

“Para los que quieren un baño de sangre en Venezuela, no se vistan que no van(…) no puede venir ningún extranjero a decir cómo será el camino de Venezuela”.

Prensa Digital Mippci/Antonio Gutiérrez