Revolución Bolivariana hecha para Mujeres

Desde el principio de la Revolución Bolivariana el Gobierno Nacional se ha declarado en absoluta posición feminista, siendo el primero el Comandante Eterno Hugo Chávez y siguiéndolo el Presidente Nicolás Maduro.

Hugo Chávez siempre resaltó que “las mujeres son parte vital del alma de la Revolución”, y Nicolás Maduro lo reafirma destacando siempre, lo importante que es ser “cada vez más un gobierno de las mujeres” declarándose el “presidente de las mujeres”.

Soy y seré el Presidente de las mujeres. Me declaro feminista. No me tiembla la mano y mis ministras y ministros lo saben. No permitiré que ni una sola mujer deje de acceder a sus derechos de hoy y del mañana. #MujeresConMaduro2018 pic.twitter.com/3ewAVtJTno

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) January 26, 2018