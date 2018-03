Viceministra Villegas: La mujer ha asumido el protagonismo de la Revolución

Las mujeres ejercen el protagonismo de la Revolución Bolivariana al asumir el feminismo transformador y socialista en función de seguir disminuyendo la brecha de la discriminación, señaló la viceministra para la Igualdad y la no Discriminación de la Mujer, Asia Villegas.

“La mujer ha asumido el protagonismo de la Revolución, y con el comandante Hugo Chávez nos hemos visibilizado, se declaró feminista al comprender que una de las brechas fundamentales que era la discriminación de la mujer por ser mujer, que no puede haber sociedad socialista que no sea feminista y que no puede haber feminismo transformador que no sea socialista”, refirió este jueves, a propósito del Día Internacional de la Mujer.

En sus reflexiones destacó el crecimiento de la conciencia de clase, política y de género de las mujeres venezolanas con el nuevo marco normativo instituido por la revolución a partir de la Constitución Bolivariana.

Día Internacional de la Mujer

En medio de ello, la revolución ha incrementado la protección social sobre todo hacia este sector de la población que ha sido especialmente afectado por la guerra económica, “en medio de las adversidades por el boicot y la amenaza que constituyen las acciones imperiales vemos a nuestras mujeres crecidas, cada vez más creativas y empujan realmente la iniciativa de Gobierno” , significó.

Entre los logros para la mujer, Villegas resaltó el reconocimiento del trabajo doméstico y el derecho a la seguridad social universal que se evidencia en que 60% de los pensionados son mujeres, así como el protagonismo femenino en organizaciones de base del poder popular como en los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), con más de 60% de jefas de calle; en el acceso a la educación en tanto que 70% de la matrícula universitaria la ocupan las féminas e igualmente en espacios laborales como el campo y la pesca.

Asimismo, destacó el Plan de Parto Humanizado como una de las más relevantes reivindicaciones, dirigido a proteger la dignidad y moral de la mujer al acompañar su proceso de gestación y convertirlo en un acto amoroso.

En la entrevista, la viceministra rindió tributo a una serie de baluartes de luchas por los derechos de la mujer, entre ellas la docente, activista política y luchadora social Argelia Laya, “un bastión de feminismo popular con perspectiva de clase de las mujeres, además fue un baluarte por la construcción de la sociedad socialista”.

Prensa Digital Mippci/AVN