Más de 5 mil jóvenes participarán en los Juegos Nacionales Escolares 2018

La edición XVII de los Juegos Nacionales Estudiantiles comenzará el próximo 16 de julio, con la participación de más de 5 mil atletas estudiantes, teniendo como escenarios los estados Lara, Yaracuy y Portuguesa.

La justa deportiva tendrá la participación de las 24 entidades federales, en las disciplinas propias del ámbito escolar, entre ellas: Ajedrez (sub 14), Atletismo (12-14), Baloncesto 5 vs 5 y 3 vs 3 (12-14), Voleibol (12-14), Kickingbol (12-14) y Fútbol Sala (12-14), en el deporte Convencional; mientras que en el deporte Especial se desarrollarán las disciplinas de Atletismo (D.I, D.A y SD) (11-14), Fútbol Sala (D.I) (12-14) , Kickingbol (D.I, D.A) (12-14) y Baloncesto (D.A) (12-14).

Esta importante cita deportiva recibirá la participación de estudiantes de 12 a 14 años de edad, del nivel Educación Media General, tanto en la modalidad Convencional como Discapacidad.

Los Juegos Nacionales Estudiantiles 2018, base de la Venezuela potencia, afianzan las políticas deportivas de masificación del país, en un trabajo mancomunado entre el Ministerio del Poder Popular para el Deporte y la Juventud y el Ministerio del Poder Popular para la Educación.

Para la ejecución de justa, el Gobierno Bolivariano aprobó la cantidad de 750 mil millones de bolívares, a fin de garantizar los mejores niveles de atención a los participantes.

Es importante destacar que para la recuperación de las instalaciones de la Villa Bolivariana de Barquisimeto, el Instituto Nacional de Deportes hizo una inversión de mil 200 millones de bolívares, lo que permitirá optimizar la atención y el disfrute de los estudiantes atletas.

Prensa Digital MippCI/Prensa IND