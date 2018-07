GRADUACIÓN DEL ESTUDIANTE NÚM. 500 MIL DE LA MISIÓN SUCRE

Teatro de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Fuerte Tiuna, Caracas

Miércoles, 11 de julio de 2018

“Pueblo de Venezuela, comandante Chávez, misión cumplida, estamos llegando a 500 mil profesionales graduados en la Misión Sucre, apenas en estos diez años de inicio”.

“Hoy nosotros tenemos un gran compromiso, el compromiso de Bolívar, el de Sucre, el de Fidel, el de Hugo Chávez para la felicidad y la prosperidad de la Patria grande, escuchen bien que esto no es una arenga simple o febril de una juventud rebelde, no, tenemos memoria. Excluidos nos encontró la Revolución al principio de esta gesta heroica iniciada por el comandante Chávez, sin cupo en las universidades que era el plan del pasado puntofijista, Chávez generó educación para el pueblo venezolano y en menos de 15 años ya somos medio millón de triunfadores y triunfadoras en toda la Patria, llenos de autoestima, con un futuro, no volveremos a ser victimizados, adquirimos poder con la educación”.

