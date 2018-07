Sóftbol femenino debuta ante Canadá en Copa Internacional en Estados Unidos

La selección venezolana de sóftbol femenino disputará en California, Estados Unidos, la Copa Internacional de Sóftbol USA, jornada que servirá de preparación para el evento con sede en Colombia, además de perseguir el objetivo de regresar al sitial de honor en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Venezuela comienza su andar en el evento californiano contra la selección de Canadá en lo que será el último encuentro de la jornada inaugural, que inicia con Puerto Rico vs China. Las criollas comparten el Ggrupo B con USA Blue, Japón, Canadá, México, República Checa y Colombia.

“Estaremos participando en una Copa Internacional organizada por la Federación de Estados Unidos, a la cual asisten muchos países que serán nuestros rivales en los Centroamericanos y del Caribe y en el Mundial de Softbol en Japón. El evento será el termómetro para poder afinar las confrontaciones en los próximos compromisos y sabiendo que el mundial de Japón es el primer evento clasificatorio a los Juegos Olímpicos Tokio 2020”, expresó María Soto, presidenta de la Federación Venezolana de Sóftbol.

El Grupo A lo batallarán USA Red, China Taipei, China, Puerto Rico, Perú y Scrap Yard Fast Pitch.

El calendario de Venezuela en la ronda eliminatoria de la Copa Internacional de Sóftbol USA es el siguiente: 09/07 vs Canadá; 10/07 vs USA Red; 12/07 vs República Checa; 13/07 vs Japón; 14/07 vs Colombia y el 15/07 finales.

“Tenemos grandes expectativas para ir midiendo fuerzas, sobre todo en el área de las Américas que es donde están nuestros rivales más cercanos (…) Las muchachas están bastante entusiasmadas porque vamos a toparnos en California y ver dónde estamos paradas, porque hemos tenido una preparación intermitente, pero ellas han puesto lo mejor para estar en el nivel que esto requiere”, concluyó Soto.

Prensa Digital MippCI/Prensa IND